Incidente mortale in via Mazzini: auto si schianta, muore tassista

Stava aspettando un cliente in via Mazzini, verso l'una, a bordo del suo taxi quando è stato tamponato da un'audi che lo ha scaraventato fino all'incrocio con via Fossolo. Per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 49 anni, è morto sul posto, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118.

L'automobilista, che procedeva a velocità sostenuta, ora è indagato per omicidio stradale ed è lievemente ferito. Sul posto, polizia locale, polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. Bisognerà accertare la dinamica e, sopratutto, conoscere la velocità a cui viaggiava il veicolo.