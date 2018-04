Autostrade per l'Italia segnala una coda sulla A13 Bologna-Padova. In particolare, con aggiornamento alle 8.23 di questa mattina, la coda sarebbe fra Ferrara sud e Altedo e si sarebbe accumulata per un incidente avvenuto al Km 20.5 in direzione Bologna.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !