Doppio incidente in A14: tamponamenti tra mezzi, traffico e code

Doppio incidente nella tarda mattinata in A14. In due punti distinti in direzione della A1, due incidenti hanno creato traffico e code intorno alle 12:30. Nel primo caso un tamponamento a catena al km 15 in corsia di sorpasso e nel secondo caso un altro scontro all'altezza dell'uscita per il casello di San Lazzaro, con almeno due auto coinvolte. Sul posto è presente il personale di Autostrade e la polizia stradale, non si registrano feriti gravi.