Incidente sull'asse attrezzato: camion urta cavalcavia, cadono calcinacci

Traffico in tilt questa mattina sull'asse attrezzato. A causa di due diversi episodi, lo 'stradone' che collega lo svincolo della A14 Casalecchio con Bologna è stato intasato dal traffico.

Un camion che trasportava una pala meccanica ha urtato il cavalcavia dell'autostrada causando la caduta di alcuni calcinacci. Poco più avanti un altro presunto distacco un frammento all'altezza del ponte con via Barca ha reso necessaria la chiusura di una corsia, per verificare la stabilità dell'infrastruttura. In entrambi i casi i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno appurato l'assenza di danni rilevanti per la struttura. I disagi al traffico si sono protratti per diverse ore.