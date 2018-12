Incidenti in A13, tamponamenti a catena: coinvolti mezzi pesanti, tratto chiuso

Una serie di tamponamenti a catena si sono verificati in autostrada, nel tratto tra Ferrara sud e Bologna-Interporto. Al momento il tratto è stato chiuso alla normale viabilità: sul posto la polizia stradale, insieme alla polizia municipale di Malalbergo e Poggio Renatico, e i vigili del fuoco di San Pietro in Casale.

Da quanto si apprende al momento un automobilista sarebbe ferito in gravi condizioni, mentre risultano essere più lievi gli occupanti di tutti gli altri veicoli rimasti coinvolti.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. I veicoli diretti verso Bologna devono uscire obbligatoriamente a Ferrara sud ed attraverso la viabilità ordinaria possono rientrare in autostrada a Bologna Interporto. In direzione opposta, tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova, code per curiosi. Sul luogo dell'evento sono presenti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale ed i Vigili del Fuoco.

Notizia in corso di aggiornamento.