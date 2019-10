Incidente in centro, chiusa al traffico via San Vitale

Incidente stradale questa mattina in via San Vitale, dove la Polizia Locale è intervenuta per deviare il traffico su Piazza Aldrovandi e consentire così agli uomini di eseguire i rilievi necessari.

Ancora al vaglio la dinamica esatta dell'incidente, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che un pedone sia stato investito all'altezza del civico 66 e che fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi.

A seguito del sinistro, è stato deviato il traffico su Piazza Aldrovandi. La circolazione ha dunque subito rallentamenti nella zona dell'incidente e nell'area limitrofa. La situazione è stata ripristinata intorno alle ore 10, così come avverte un Tweet della Polizia Locale.