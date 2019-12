Incidente sulla trasversale di pianura: auto fuori strada, c'è un ferito

Auto fuoristrada nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, dove una Fiat Panda è uscita di strada ed è finita in un fosso a lato della trasversale di Pianura, a Castel Maggiore, all'altezza dell'incrocio con via Lame. L'uomo a bordo è rimasto incastrato dentro il mezzo, e per liberarlo sono stati necessari gli interventi dei vigili del fuoco. Il ferito, in condizioni serie ma non gravi, è stato poi portato via in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri.

Ieri mattina invece una uscita di strada è finita tragicamente nel ferrarese, mentre a Medicina due auto si sono scontrate con quattro feriti.