Incidente a Castenaso: trattore invade la corsia e finisce in un fosso

Un trattore con rimorchio ha invaso la corsia opposta di marcia ribaltandosi poi in un fosso a bordo strada, urtando anche una vettura. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello avvenuto stamattina, poco dopo le 10, in via Montanara a Castenaso.

Per motivi ancora da accertare, l'uomo alla guida del mezzo pesante che trasportava sacchi di fertilizzante, avrebbe perso il controllo del trattore e sarebbe stato trascinato nel fosso dalla forza esercitata dal rimorchio. L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta immediatamente sul posto non appena è stato lanciato l'allarme, seguita da un'ambulanza.

Sembra che ad avere la peggio sia stato il conducente del trattore, che a causa dello schianto avrebbe riportato ferite al volto, ma non gravi. Gran parte del materiale trasportato dal mezzo pesante è finito sull'asfalto. Durante le operazioni di soccorso le auto sono state fatte transitare a senso unico alternato fino alle 13, e parte del traffico deviato su via Carlina. Poco fa è intervenuta anche una gru, che ha riportato sull'asfalto il mezzo, liberamente completamente la strada.