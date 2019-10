Incidente a Castenaso, stop ai treni: tecnici a lavoro fino a notte

Solo qualche ritardo oggi 26 ottobre per i treni che da Bologna portano in Veneto, la circolazione è tornata regolare dopo l'incidente di ieri in via Pederzana a Villanova di Castenaso, dove un camion che trasportava una gru, durante il transito ha 'agganciato' due pali dell'alta tensione sradicandoli dal terreno, distruggendo anche parte dell'impianto del passaggio a livello del treno.

Oltre allo stop alla circolazione dei treni della linea Bologna-Portomaggiore, la strada era stata interdetta al traffico nel tratto fino a via dell'Artigianato. I lavori sono continuati fino a notte per ripristinare il servizio. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri.