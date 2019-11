Investito e lasciato per strada: il "pirata" pensava fosse tutto a posto

Ieri mattina una telefonata alla Polizia dall'ospedale Sant'Orsola ha avverto di un paziente che dichiarava di essere stato investito sul suo posto di lavoro, in via Canali. L'uomo, che non aveva riportato lesioni gravi, ha raccontato che erano le 3 e mezza del mattino quando un'auto lo ha travolto nel piazzale della sua ditta senza però fermarsi. Si tratta di un trapanese dell'82.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena risalendo così attraverso la targa all'autista "pirata", un uomo nato nel '33 che stava consegnando della frutta e che ha dichiarato di essersi accorto del fatto ma di aver visto che l'investito si era poi rialzato. Denunciato per lesioni personali stradali e fuga.