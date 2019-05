Incidente mortale a Casalecchio, vittima insegnante all'istituto Salvemini, il preside: 'Siamo attoniti'

Insegnava al'istituto Salvemini, Valeria Montalto , la donna di 41 anni morta ieri in un incidente stradale a Casalecchio di Reno, mentre viaggiava in auto con il figlioletto di sei anni, uscito per fortuna illeso dallo scontro alla rotonda Biagi, tra lo svincolo per l'asse attrezzato e la Porrettana.

Questa mattina c'è profondo sconforto nelle sei classi dove la professoressa, originaria della Calabria, insegnava inglese. "Siamo attoniti, questa è una cosa che ci ha lasciato storditi" ammette il dirigente scolastico Carlo Braga, che spiega: "Questa mattina, con l'aiuto di uno psicologo interno all'istituto, abbiamo dedicato un momento della didattica a quello che è successo, per parlare dell'accaduto e aiutare i ragazzi in questi momenti".

La docente Montalto era molto attiva nell'organizzazione della didattica, e di recente aveva anche partecipato a un programma di scambio internazionale rivolto al corpo docente. La professoressa lascia una famiglia con tre bambini, e in queste ore si stanno moltiplicando le condoglianze e i ricordi commossi anche nei gruppi social della cittadina alle porte di Bologna.

Messaggio di cordoglio anche dal sindaco di Casalecchio di Reno, il neo rieletto Massimo Bosso: "Tutto lascia pensare che sia stata una cosa imprevedibile, un malore alla guida, viste proprio le dinamiche dell'incidente così come ci sono state descritte. Il dolore è accentuato dal fatto che questa persona abbia dei figli. Una tragedia, ho già espresso il mio dispiacere e sentirò anche il sindaco di Zola, visto che la vittima è di lì".

Intanto sono in corso accertamenti intanto su che cosa abbia potuto provocare il tragico schianto, risultato fatale alla prof. L'ipotesi più seguita è che il tutto sia avvenuto forse a seguito di un improvviso malore della donna mentre era alla guida del mezzo. Andata fuori strada, l'auto è finita in mezzo alla rotonda fermandosi poi contro un arbusto. Il bambino, rimasto fortunatamente illeso, è stato trasportato per accertamenti in ospedale.