Incidente in Valsamoggia: scontro sulla nuova Bazzanese, c'è un morto

Tragico incidente oggi in Valsamoggia, dove un uomo di 64 anni, residente in zona, è morto in uno scontro sulla nuova Bazzanese, all'altezza della frazione di Muffa, Crespellano. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzogiorno, tra la moto -condotta dall'uomo poi deceduto- e da una Opel, con a bordo quattro persone e condotta da una donna di 55 anni.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito i sanitari del 118, assieme alla Polizia locale di Valsamoggia coordinata dalla comandante Monica Righi. LE cause dell'incidente e la dinamica sono ancora in fase di accertamento, ma da una primissima ricostruzione sembra che i veicoli stessero procedendo nella medesima direzione di Bazzano, quando poi è avvenuto un impatto, di nature fronto-laterale.

La 55enne era a bordo dell'auto con una signora di 83 anni e un ragazzo e una ragazza di 19 e 20 anni. Tutti sono stati visitati dai soccorritori e sono andati in ambulanza all'ospedale Maggiore in codice 1, quello a più bassa gravità. Il traffico non ha subito rilevanti interruzioni.