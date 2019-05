Incidente in Valsamoggia: carambola sulla via Emilia, un ferito grave

Sono serie ma non tali da mettere a rischio la vita le condizioni di un cittadino polacco di 46 anni, rimasto ferito in un incidente stradale, occorso alle nove di ieri mattina in località Ponte Samoggia, tra Valsamoggia e Anzola Emilia. Sul posto, sono arrivati i soccorritori assieme alla Polizia Locale di Valsamoggia, coordinata dalla comandante Monica Righi, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Da un primo riscontro, ancora al vaglio degli agenti, sembra che tutto si sia innescato da un tamponamento, nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli, un'auto e due furgoni. Uno dei furgoni nel tentativo di evitare l'impatto, ha invaso la corsia opposta andandosi prima a scontrare contro un altro autocarro e poi andare a finire la propria corsa finendo nel fosso. Lievi ferite per gli altri due conducenti dei mezzi, un cittadino marocchino di 55 anni e una cittadina italiana di 45 anni. Inevitabili i disagi al traffico, per il tempo necessario alle operazioni di ripristino della carreggiata.