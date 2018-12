Incidente a Vergato: 22enne positivo a marijuana e cocaina, nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vergato hanno denunciato un’automobilista italiano di 22 anni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La denuncia è scaturita a seguito dei risultati emersi dalle analisi del sangue che i sanitari del 118 hanno eseguito nei confronti del giovane su richiesta dei Carabinieri, dopo che lo stesso era rimasto coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente non grave. Il 22 enne è risultato positivo a cocaina e marijuana.

Sempre a Vergato, la sera del 26 dicembre, una donna 45enne al volante di una Ford Kuga è andata a sbattere: sottoposta al test, era risultata positiva con 2,35 g/l ed è stata denunciata.

"Mettersi al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con tassi alcolici superiori a quelli previsti dalla normativa, comporta gravi conseguenze amministrative e penali. Queste possono aumentare qualora il conducente dia luogo ad incidenti con altri utenti della strada", racomadnano i Carabinieri che hanno rafforzato i controlli alla circolazione stradale sulle principali arterie di collegamento tra il capoluogo felsineo e la Provincia.