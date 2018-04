Incidente a Vergato: auto la travolge, muore 69enne

E' ancora in corso la ricostruzione della dinamica che ha portato all'investimento, fatale, di una 69enne ieri sera, sulla strada SS 64 Porrettana all'altezza di Vergato. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 21:30, seguiti a ruota dai Carabinieri di Vergato, che si sono occupati dei rilievi.

Per la vittima, che al momento dell'incidente era appiedata, non c'è stato nulla da fare. Ferita lievemente anche la conducente del mezzo coinvolto, forse una utilitaria: la donna, 25enne, è stata trasportata all'ospedale di Vergato, in condizioni non gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.