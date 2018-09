Incidente a Vergato: anziana investe due pedoni e non si ferma

All’arrivo dei Carabinieri, l’autista, 92enne italiana, era confusa e agitata. ieri mattina ale 10.30 una 45enne è stata investita da un’auto mentre stava camminando in via Bortolotti a Vergato e l’autista, invece di fermarsi e prestare soccorso, aveva proseguito la marcia in direzione del mercato di Piazza IV Novembre, dove aveva investito un altro pedone, un 85enne che stava facendo la spesa.

I passanti hanno chiamato il 112 e i Carabinieri sono accorsi sul posto, dove hanno trovato una automobilista di 92 anni di Grizzana Morandi in stato confusionale: è stata tranquillizzata e informata delle responsabilità connesse all’articolo 189 del Codice della Strada: “Comportamento in caso di incidente”.

I due pedoni sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Ad avere la peggio è stata la 45enne che ha riportato delle ferite di media gravità agli arti inferiori.