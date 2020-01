Incidente in via Algardi: scontro bici-auto, ciclista ferito al Maggiore

Scontro tra bicicletta e auto alle 8.30 di questa mattina. Il ciclista ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Algardi, all'angolo con via Franceschini, nel quartiere Navile.

Dalle prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto sull'attraversamento ciclabile, tra una BMW X1 e la due ruote, ma gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire la dinamica. Sul posto i sanitari e l'ambulanza del 118 che hanno trasportato il ferito in codice 2 all'ospedale Maggiore.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale che ha anche gestito il traffico.