Incidente in via Andrea Costa: investito sulle strisce mentre attraversa in bici

Incidente ieri pomeriggio in via Andrea Costa. Intorno alle 17, all'altezza della Coop una bici e un'auto si sono scontrate: ferito il ciclista, un 63enne cittaidino filippino, che in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce. Illeso invece il conducente 34enne dell'auto, una berlina, che mostra i segni dell'impatto con il parabrezza infranto su un lato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, per i rilievi. Il ferito è stato ricoverato al Maggiore, in condizioni di media gravità.