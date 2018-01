Incidente in via Arno: schianto Suv-scooter, 18enne grave

E' in rianimazione all'ospedale Maggiore in prognosi riservata il ragazzo di 18 anni che ieri sera è rimasto coinvolto e gravemente ferito dopo un incidente nei pressi di Via Arno, intorno alle 16:50.

Lo schianto è stato molto forte: l'altro mezzo coinvolto si è subito fermato e sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e poi la Polizia Municipale, per effettuare i rilievi del caso. Ferito, anche se in maniera decisamente più lieve, un altro ragazzo di 16 anni, in compagnia del 18enne a bordo dello scooter schiantato. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani i veicoli provenivano da direzioni opposte di via Arno, ma una precedenza non data per una svolta a sinistra verso via Genova avrebbe provocato l'impatto.