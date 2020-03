Incidente in via Audinot: carburante sull'asfalto, strada chiusa per due ore

Incidente all'alba in via Audinot, dove un furgone e un camion si sono scontrati all'incrocio con via Roncati. Lo shcianto ha lasciato leggermente ferito il conducente del mezzo più leggero, mentre l'autoarticolato è rimasto danneggiato all'altezza del serbatoio di gasolio, che ha cominciato a perdere carburante sul'asalto.

Sul posto, oltre che ai vigili del fuoco, si sono attivate le squadre di Hera per ripulire l'area, lavoro che ha richiesto circa un paio di ore. La strada è stata quindi riaperta in mattinata.