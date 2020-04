Incidente a Budrio: schianto tra un camioncino e una moto, in volo l'elisoccorso

Brutto incidente questa mattina lungo via Bagnaresa, a poca distanza dall'incrocio con via Bagnarola nel territorio di Budrio. Da quanto si apprende violento lo schianto avvenuto tra un camioncino e una moto: le cause dell'incidente sono ancora da accertare, e ad avere la peggio è stato l'uomo in sella alla due ruote.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione, ma viste le condizioni del motociclista è stato allertato l'elisoccorso che, giunto sul posto, è atterrato in un campo adiacente alla strada.

Per permettere le operazioni di soccorso la strada è stata interrotta alla normale circolazione per circa mezz'ora. Indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono ancora in corso.