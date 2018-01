Incidente in via della Barca: è morto il pedone investito

E' morto in ospedale Giovanni Alemanni, l'81enne bolognese investito questa mattina a poca distanza dalle strisce pedonali, in via della Barca, all'altezza del civico 36.

E' stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale: un suv guidato da un 24enne residente in città lo avrebbe travolto il pensionato mentre stava camminando in direzione di via di Vittorio. Nel weekend era toccato a una 79enne venire investita da una vettura.