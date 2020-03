Incidente in via Benedetto Marcello: 16enne investito in bici da un'auto

Un ragazzo di 16 anni è in Rianimazione con prognosi riservata all'ospedale Maggiore, dopo che ieri pomeriggio è stato coinvolto in un incidente con un'auto utilitaria, che lo ha investito.

E' successo intorno alle 16 all'incrocio tra via Benedetto Marcello e via Cavazzoni, intersezione regolata da un semaforo. Non è ancora chiaro chi non abbia rispettato il 'rosso' ma da un primo riscontro della polizia locale il ragazzo stava procedendo da Benedetto Marcello verso via Torino, mentre l'auto percorreva Cavazzoni in direzione di via delle Armi. La famiglia del ragazzo ha lanciato un appello alla ricerca di testimoni che possano fornire altri dettagli sull'accaduto.