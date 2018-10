Incidente a Cadriano: recupero cisterna GPL, riaperta la strada

Aggiornamento ore 18.30. E' stata rimossa la cirsterna GPL andata fuori strada oggi pomeriggio in via Cadriano. La Polizia Municipale rende noto che la strada è stata riaperta.

Una cisterna che trasporta GPL è andata fuori strada in via Cadriano, all'altezza del civico 39. La strada è stata chiusa al traffico per il recupero del veicolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Muncipale per regolare il traffico.