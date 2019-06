Scappano con auto rubata, poi l'incidente: coinvolto un bimbo

Sono stati arrestati solo dopo una colluttazione con gli agenti due dei quattro occupanti di un'auto che ieri pomeriggio ha provocato un incidente in via Casini, zona Pilastro, nella quale è stata coinvolta una famiglia con un bambino di 14 mesi. Il piccolo sta bene, così come anche i genitori che viaggiavano sul mezzo che è stato coinvolto nell'incidente.

A originare lo scontro è stata la fuga, con relativo inseguimento della Polizia, da parte della Skoda Fabia sulla quale viaggiavano quattro ragazzi, tutti cittadini albanesi. L'auto non ha rispettato l'alt della volante, impegnata per controlli alla circolazione. Alla vista della 'paletta' la Skoda ha accelerato bruscamente, innescando una corsa conclusasi in zona con l'incidente stradale.

Subito dopo l'impatto il conducente e uno degli occupanti del mezzo si sono dati alla fuga mentre gli altri due son stati bloccati, anche se hanno cercato di divincolarsi innescando una colluttazione con gli agenti. Alla fine i due sono stati ammanettati e poi portati in Questura, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.