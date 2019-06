Incidente con l'auto rubata: due ragazzi si consegnano alla Polizia

Si sono consegnati nella serata di ieri il 19enne e il 16enne che si erano dati alla fuga dopo l'incidente di lunedì 3 giugno in via Casini, al Pilastro, quando una Skoda Fabia con a bordo quattro ragazzi, poi risultata rubata, era stata inseguita dalle volanti della Polizia. Alla vista della 'paletta' l'auto ha accelerato bruscamente, innescando una corsa conclusasi in zona con uno scontro con un altro mezzo che ha coinvolto anche una famiglia e un bambino di 14 mesi.

Due sono stati bloccati, dopo una colluttazione con gli agenti, mentre gli altri era irreperibili. Ieri sera si sono consegnati alla Polizia e sono stati per omissione di soccorso in concorso e ricettazione. Gli inquirenti ritengono che a guidare fosse il 16enne che quindi è stato deferito anche per guida senza patente.

Le condizioni del bimbo rimasto coinvolto nello scontro non destano preoccupazioni. E' tenuto sotto osservazione nel reparto di pediatria del Sant'Orsola.