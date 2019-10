Incidente a Imola, frontale tra due auto in via Correcchio: estratte due persone

Un incidente a Imola questa mattina ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del 118 in via Correcchio. Sempre questa mattina un altro incidente mortale sulla Porrettana a Sasso Marconi ha causato la morte di una persona.

Erano le 8.36 quando la sala operativa 115 di Bologna ha ricevuto la chiamata per questo scontro frontale avvenuto qualche minuto prima tra due vetture: e auto si sono scontrate e una delle due è finita fuoristrada.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Imola per estrarre le persone ferite dai mezzi e per mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto il 118 con ambulanza e elicottero. I due feriti, una volta estratti, sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elicottero e a quello di Imola con l'ambulanza.

Sul luogo dell'incidente presenti anche i Carabinieri e la polizia locale di Imola.