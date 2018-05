Incidente al Savena: urta una bici e non si ferma, 81enne denunciata

Una automobilista di 81 anni non ha dato la precedenza e, dopo aver urtato una bicicletta, non si è fermata e ha continuato la sua corsa. E' avvenuto questa mattina, quando il ciclista stava attraversando la via Emilia arrivando dalla pista ciclabile Carlo Piazzi mentre l’auto, una Smart, proveniva da via Dallolio e ha girato a destra.

Mentre stava accompagnando una classe di quinta elementare nell’ambito del corso di educazione stradale sull’uso della bicicletta, un agente di Polizia Municipale è saltato in sella è ha inseguito a sua volta la conducente. Ha raggiunto l’auto all’incrocio tra via Bellaria e via Arno.

Sul posto è infine arrivata una pattuglia del reparto infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi e le sanzioni previste dal Codice della strada.

L’urto non ha avuto effetti sul ciclista ma solo sul mezzo al quale si è storta una ruota.