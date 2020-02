Incidente in via degli Scalini: scontro auto-bici, ferito grave un 25enne

E' in gravi condizioni ma non in pericolo di vita al Maggiore di Bologna il ciclista 25enne che nel primo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto sui Colli di Bologna. Lo schianto è avvenuto in via degli Scalini, poco fuori Porta Castiglione, all'incrocio con via di Barbiano.

Sul posto la polizia locale ha chiuso la strada per alcune ore, per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto. Illeso il conducente dell'auto, mentre il ragazzo ora è al Maggiore di Bologna, ricoverato in Rianimazione e in prognosi riservata. A quanto si apprende sembra cha la causa dell'incidente sia stata una precedenza non data.