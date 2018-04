Incidente in via del Lavoro: auto carambolano e si incendiano, paura per una bimba

Sono stati tutti portati all'ospedale Maggiore i nove feriti di un incidente occorso questa notte in via del Lavoro, all'altezza del civico 33, in zona San Donato.

Coinvolti nella carambola sono state due auto, una della quali dopo essersi scontrata è andata a finire contro un terzo mezzo, una Volkswagen in sosta. Una piccola perdita di carburante ha poi innescato un incendio, domato dai Vigili del fuoco prima che potesse sviilupparsi attorno ai veicoli.

In una della auto coinvolte, una Punto, erano presenti quattro persone -tra cui una bimba di un anno- mentre la 500 L con la quale è avvenuto lo scontro, trasportava tre persone. Sul posto sono poi giunti ambulanza, Polizia e Polizia municipale. Due giovani di 21 e 24 anni sono ricoverati in codice 2, mentre per la bimba e gli altri occupanti dei mezzi l'ingresso al nosocomio è stato in codice 1.