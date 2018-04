Incidente mortale sui colli: 50enne si schianta e muore sul colpo

E' morto ieri sera poco prima delle 20 schiantandosi con il suo scooter in via delle Lastre, sui colli. La vittima è un uomo di 50 che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso: La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi, proseguiti fino a notte.