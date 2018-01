Incidente in via di Vincenzo: anziana travolta in retromarcia

Stava camminando lungo via di Vincenzo, quando un'auto in uscita in retromarcia la avrebbe colpita, buttandola a terra e facendole battere il capo. E' l'incidente occorso ieri mattina a una anziana signora di 85 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che la hanno ricoverata all'ospedale Maggiore in codice tre. Dai i primi esami, la donna non riporterebbe traumi molto gravi.