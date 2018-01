Incidente in via Emilia Levante: ambulanza si ribalta all'incrocio

Ancora uno scontro tra un'automobile e un'ambulanza con tre i feriti, ma nessuno in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9 circa all'incrocio tra le vie Emilia Levante, Due Madonne e Arno.

A bordo del mezzo di soccorso che si è ribaltato in mezzo all'incrocio vi erano solo due operatori che hanno riportato ferite lievi. Illeso il conducente dell'auto, una Hyundai, mentre il passeggero, una 53enne, ha riportato alcune contusioni. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale.

il 21 diembre scorso un'ambulanza a sirene spiegate si è scontrata con una Mini Cooper. Il mezzo stava portando una persona in ospedale: all'incrocio tra via Toscana e via Parisio sarebbe passato con il semaforo rosso.