Incidente nella notte in Via Emilia: auto si ribalta al semaforo, intervengono i Vigili del fuoco

Tre vetture si sono tamponate questa notte inotrno all'una in via Emilia, all'angolo con via J.F. Kennedy. L'incidente è avvenuto nei pressi del semaforo e una delle auto coinvolte, nell'impatto si è ribaltata, mentre un'altra è finita contro un palo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, oltre ai sanitari e all'ambulanza del 118. Fortunatamente conducenti e passeggeri hanno riportato solo ferite lievi. I rilievi e le indagini sono stati affidati ai Carabinieri.

