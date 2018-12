Via Emilia Ponente: auto si incendia in strada, traffico bloccato|VIDEO

Un'auto è andata a fuoco in strada in via Emilia Ponente, all'incrocio con via Prati di Caprara, alle 8.30 di questa mattina. Si è alzata un'alta colonna di fumo e, da quanto si apprende, il veicolo era in marcia quando le fiamme si sono sprigionate dal radiatore, così il conducente è sceso velocemente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, oltre all'ambulanza del 118 e alla Polizia locale che sta gestendo il traffico.