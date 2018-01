Incidente in via Ferravilla: scooter aggancia pedone, 25enne grave

Stava percorrendo via Ferravilla a bordo del suo scooter, quando a un tratto ha urtato contro qualcosa finendo per sbandare e rovinare su una delle auto in sosta. E' finito così all'ospedale un ragazzo di 25 anni, residente in zona, dopo che il suo scooter è andato a impatto con un pedone, questo pomeriggio intorno alle 16:30.

Sul posto sono arrivati prima i soccorritori del 118, poi la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. In base a una primissima ricostruzione, ancora al vaglio della PM, lo scooter -che procedeva in direzione Fiera- e il pedone si sarebbero agganciati, con quest'ultimo trascinato per qualche metro, fino allo schianto del mezzo con un'auto in sosta.

Alla fine è stato il pedone, un 31enne residente a Pianoro ma originario dell'Ucraina, a riportare ferite meno importanti. Il conducente della moto invece, rimane ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore: la sua prognosi rimane riservata.