Incidente a San Lazzaro: camion perde copertura del cassone, colpite due auto

Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto in via dei Gelsi, in località Ponticella, a San Lazzaro di Savena. Questa mattina infatti, un autocarro è entrato nella piccola traversa, finendo contro un'auto in sosta.

A causa dell'urto, l'intera struttura del cassone tirato dall'autocarro è caduta, disintegrandosi al suolo, finendo anche su una seconda auto a lato della strada.

Un rumore fortissimo, che ha allarmato tutto il vicinato. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha chiuso la strada per circa 4 ore, per permettere le operazioni di messa in sicurezza ed eseguire tutti i rilievi, chiedendo l'ausilio di una gru per rimuovere tutte le lamiere finite sulle auto e sull'asfalto. Non si segnalano feriti.