Incidente in via Gigli: donna investita da un'auto, denunciato il conducente

Una donna è stata investita ieri sera verso le 19 di ieri in via Beniamino Gigli, in zona Murri. Alla guida di una Ford Focus, un veneziano di 47 anni: la vittima, una 32enne, è caduta a terra e ha battuto il viso sull'asfalto.

A dare l'allarme al 118 e al 113 un passante che ha preso la targa dell'auto: sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che hanno così rintracciato l'auto e il conducenti, fermi poco lontano: il 47enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. La donna è stata trasportata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale.