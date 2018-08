Barca: ciclista investito sulle strisce in via Giotto, è gravissimo

Ancora un grave incidente sulle strade bolognese. Un uomo di 80 anni è stato investito da una Hyundai Atos guidata da un 18enne. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi in via Giotto, nel quartiere Barca.

La vittima stava attraversando sulle strisce pedonali in sella alla sua bici. Sul posto sono arrivati la Polizia Municipale, per i rilievi, e l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale Maggiore in condizioni gravissime.

Ieri un altro anziano è stato investito in via di Corticella ed è morto nella notte.

