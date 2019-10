Incidente nella notte in via Gobetti: morto a 44 anni

Un uomo originario di Castelfranco Emilia, Giuseppe Roas, 44 anni, è morto questa notte, in seguito a un incidente stradale.

Il 44enne, intorno alle 21, stava viaggiando a bordo del suo scooter lungo via Gobetti quando, secondo i primi riscontri, è andato a sbattere contro lo spartitraffico in prossimità della rotonda all'incrocio con via Gagarin.

Nulla da fare per l'uomo, violentemente sbalzato all'uscita dal sottopasso: sarebbe morto sul colpo. Del fatto è stato informato il magistrato di turno. Allo stato non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Solo ieri mattina la notizia di un'altra morte sulla strada: una donna è stata investita e uccisa da un camion in svolta, a Minerbio.