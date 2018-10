Incidente in via del Gomito: scontro tra auto e bici, gravissimo un 29enne

Un giovane di 29 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore, dopo essere stato vittima di un incidente stradale con una auto. E' successo ieri in via del Gomito, all'imbrunire. Intorno alle 19 infatti, secondo quanto ricostruito dalla Poliza Municipale, il ragazzo si trovava a pedalare lungo via del Gomito in direzione San Donato, quando un'auto che procedeva nella stessa direzione lo ha urtato facendolo finire per terra. Poco prima dell'urto, secondo la ricostruzione, era stata la bicicletta a portarsi sulla sinistra, per entrare in un passo carraio. Il ferito, di origine straniera ma dalla nazionalità sconosciuta è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato via in codice 3, e ora è in Riamnimazione ma è in pericolo di vita. Illeso è rimasto il conducente dell'auto, un trevigiano di 22 anni.