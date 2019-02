Incidente in via Gorizia: carambola all'incrocio, auto si ribalta

Prima l'incidente, poi la carambola contro alberi a auto in sosta, infine il capottamento. Curioso epilogo per un incidente avvenuto questa mattina in zona Porto-Saffi. All'incrocio tra via Gorizia e via Podgora, intorno alle 7:55 di stamane due auto si sono scontrate. Uno dei mezzi, una utilitaria, è finito ribaltato in mezzo alla strada.

Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale di Bologna intervenuta per i rilevi, il mezzo capottato è stato urtato lungo una fiancata, prima di andare a sbattere contro un altro mezzo in sosta, il marciapiede, un albero e terminare infine la corsa a testa in giù.

Un incidente impressionante, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti per le conducenti dei mezzi, due donne entrambe cittadine italiane residenti a Bologna. Sul posto è stato necessario chiudere la strada per i rilievi e facilitare le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi coinvolti, con l'incrocio chiuso al traffico per qualche ora. Inevitabili i disagi alla circolazione.