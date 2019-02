Incidente in via Irnerio: investita da un bus, 47enne rischia di perdere la gamba

E' ricoverata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore e la prognosi è riservata per la 47enne che ieri pomeriggio è stata investita in via Irnerio da un bus Tper della linea 20, in transito verso il centro.

L'investimento si è verificato all'incrocio tra Irnerio e Mascarella, dove dalle strisce pedonali inizia la lunga banchina della fermata. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale sembra che la 47enne, italiana residente a Bologna, stesse percorrendo la strada da destra verso sinistra. L'impatto sarebbe avvenuto contro la fiancata: purtroppo una gamba della signora è rimasta schiacciata dal mezzo.