Incidente in via Irnerio: giovane investito da un bus

Un giovane è stato investito da un autobus della linea 93 in via Irnerio, all'altezza dell'incrocio con via Mascarella. E' accaduto intorno alle 17.30 circa: la vittima non si sarebbe accorta dell'arrivo del bus che procedeva in direzione centro ed è stato urtato.

L'impatto nei pressi della pensilina. L'uomo è stato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.