Incidente in via Lipparini: anziana investita sulle strisce, è gravissima

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stata investita. E' accaduto ieri sera poco dopo le 18, in via Amedeo Lipparini, in zona Corticella. La vittima è una bolognese di 70 anni, travolta da uno scooter condotto da un cittadino pakistano di 53, sottoposto ad alcol test e ad esame tossicologico.

Sul posto ambulanza e automedica: la donna è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore ed è iin pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale.