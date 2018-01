Via Malaguti, tampona un'auto e fugge: aveva la patente sospesa

Non avrebbe neanche potuto essere alla guida del mezzo l'uomo che stamattina verso le 10:45 all'altezza del civico 4 di via Malaguti, vicino Porta San Donato, ha tamponato un'altra auto guidata da una signora per fortuna illesa.

Il soggetto era a bordo di una Smart nera con targa di prova e dopo il tamponamento è fuggito. La signora ha chiesto aiuto a una pattuglia di vigili del reparto Moto della Polizia Municipale di Bologna, mentre un'altra pattuglia del reparto Sicurezza, che era in zona, si è messa all'inseguimento della Smart.