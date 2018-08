Borgo Panigale: si schianta nella notte, gravissimo 37enne

Ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada. Un 37enne nato in Kosovo e residente in città alle 4 di questa mattina è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.

Per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato all'altezza del civico 235 di Via Marco Emilio Lepido, a Borgo Panigale. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall'abitacolo.