Incidente in via Marco Polo: sperona Carabinieri poi si dà alla fuga, nell'auto la droga

Ha speronato una pattuglia dei Carabinieri poi, preso dal panico è scappato a piedi lasciando la sua auto. Un bolognese di 27 anni è stato identificato e denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso, al termine di un incidente che ha visto coinvolta una pattuglia del nucleo Radiomobile di Bologna.

I militari, leggermente contusi dopo l'impatto, avvenuto in via Marco polo l'altra sera, hanno cercato di inseguire l'uomo che però ha fatto perdere in un primo momento le proprie tracce. Nell'auto sono state rinvenute modiche quantità di stupefacenti, tra marijuana e cocaina.