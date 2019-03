Incidente in via Marco Polo: schianto auto-scooter, 41enne grave in ospedale

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, in zona Navile. un uomo di 41 anni è ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna per le ferite riportate dopo uno schianto tra il suo scooter e un'auto che precedeva nella stessa direzione, verso la Tangenziale.

Disagi al traffico durante il soccorso dell'uomo e i rilievi della Polizia Locale. L'impatto si è verificato in via Marco Polo, tra la rotonda con viale Gagarin e via Bottego, di fronte alla sede del quartiere Navile.

Immediati sono stati i soccorsi dei sanitari del 118: il 41enne ora è in prognosi riservata. La Polizia Locale sta effettuando i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto, un 66enne.

In tarda mattinata si è verificato un altro incidente, lungo viale Togliatti.