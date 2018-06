Incidente in via Marconi: taxi investe pedone, ricoverato al Maggiore

Era appena sceso dall'autobus e avrebbe tentato di attraversare la strada sulla corsia preferenziale, così è stato travolto. E' accaduto ieri in via Marconi, angolo via del Porto; un 51enne di origini peruviane è stato investito da un taxi, all'angolo con via del Porto.

Alla guida del taxi un bolognese di 49 anni che si stava dirigendo verso Piazza dei Martiri. Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi. Il 51enne è stato trasportato al Maggiore in codice 2.